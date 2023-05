Les sapeurs-pompiers interviennent pour un feu d'habitation rue de Constantine à Rouen

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de maison ce vendredi matin vers 7h30, au 80, rue de Constantine à Rouen (Seine-Maritime). Un important dégagement de fumée a d'abord été signalé. Et quand les premiers secours sont arrivés, le feu avait commencé à faire son oeuvre : il a été éteint au moyen de deux lances.



L'école élémentaire Franklin située à proximité, de l'autre côté de la rue, n'a pas été impactée par le sinistre, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Aucune victime n'est à déplorer.



La rue de Constantine a été coupé le temps de l'intervention des secours, à savoir seize sapeurs-pompiers et quatre engins.