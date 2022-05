Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime recrutent des surveillants de baignade

Chaque été, le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 76) assure la surveillance des plages de la Seine-Maritime.



21 postes de secours vont ouvrir sur une très grande partie de la façade maritime du département mais aussi sur les plans d’eau intérieurs (Bédanne, Jumièges et Caniel).



Pour compléter les équipes en place au sein des postes de secours, le Sdis76 recrute des candidat(e)s formés ou souhaitant être formés.



▶ Le/la surveillant(e) assure une surveillance proactive de la zone de baignade et joue également un rôle de prévention des risques auprès des estivants.



Pour postuler, c'est très facile : il suffit simplement de se rendre sur le site internet et de remplir un formulaire de candidature.



Pour tout renseignement supplémentaire, envoyez un message à : plages@sdis76.fr