Les passagers d’un train bloqués plus de 8 heures en rase campagne en Seine-Maritime !

Manifestement, les opérations pour débiter et évacuer l’arbre qui encombrait les voies et les caténaires ont demandé bien plus de temps que prévu, au grand dam des passagers du (des) train(s) bloqué(s) en rase campagne.



Ce n’est qu’un peu avant 20 heures, ce soir, que la SNCF a annoncé la (bonne) nouvelle : les trains vont pouvoir redémarrer !



« Après plus de 8h30 passées dans le train, nous voici enfin arrivé à …. Étain hus. Nous montons dans les cars direction Le Havre. Un grand bravo à tous les Normands qui sont restés dignes, assez peu d’énervement sauf deux adultes qui ont brisé une vitre et sont partis à pied », a commenté avec un certain soulagement le maire de Saint-Adresse.