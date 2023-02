Les manifestants contre la réforme des retraites sont au rendez-vous à Evreux

Combien seront-ils ce samedi 11 février à défiler dans les rues d'Evreux, contre la réforme des retraites ? A 14 heures, plus d'une centaine de personnes, dont quelques gilets jaunes, étaient rassemblés sur la place de l'hôtel de ville d'Evreux. Les manifestants continuaient d'arriver avec banderoles au vent.



Le cortège attendait d'être formé pour partir, syndicalistes et représentants des partis politiques en tête pour un périple qui va l'emmener dans les principales artères de la ville : rue du Docteur Oursel, rue Borville Dupuis, rue Isambard, rue du 7ème Chasseur, rue de la Rochette, boulevard Georges-Chauvin (préfecture), rue Verdun , rue Chartraine, rue du Docteur Oursel et retour place du Général de Gaulle (hôtel de ville).