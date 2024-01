Les détrousseurs de passants arrêtés à Rouen étaient surveillés par la brigade anticriminalité

Ce dimanche 28 janvier, en fin d’après midi, les policiers en civil ont effectivement repérés une bande de six jeunes correspondant à la description fournie par les victimes détroussées les jours précédents. Les suspects sont dissimulés sous les arbres dans la pénombre, rue de Lillebonne et semblent attendre une prochaine proie.



De fait, ces derniers encerclent trois jeunes passants de 16 et 17 ans, en plaquent deux au sol, les frappent et les fouillent pour leur dérober une téléphone portable.