Les « convois de la liberté » convergent vers Paris : difficultés de circulation attendues dans l'Eure

La préfecture de l'Eure met en garde : des difficultés de circulation sont attendues sur les routes de l'Eure, ce vendredi 11 février en fin d'après-midi.



Dans le cadre du mouvement des « Convois de la liberté » des rassemblements routiers sont en cours dans plusieurs agglomérations du département, notamment à Évreux (Pré du Bel-Ebat). D'où des difficultés importantes à prévoir sur les routes du réseau secondaire (départementales et nationales).



Ainsi, alerte la préfecture « il est recommandé aux automobilistes de se tenir informés des conditions de circulation, d’anticiper au maximum leurs déplacements et de faire preuve de la plus grande prudence, particulièrement dans les agglomérations d’Évreux, de Louviers-Val-de-Reuil et sur les axes Bernay- Évreux et Évreux-Rouen ».