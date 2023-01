Les cambrioleurs de Bricoman et des Cafés Richard à Montivilliers trahis par leur fourgon

Une perquisition à son domicile et dans les caves sont effectuées. Elle permet de découvrir du matériel provenant du magasin Bricoman et quatre machines à café dérobées aux Cafés Richard. Le lien est rapidement établi avec deux vols par effraction commis quelques heures plus tôt au préjudice de ces deux enseignes commerciales implantées à Montivilliers.



Les investigations ont conduit les enquêteurs à identifier deux autres suspects. Si l'un d'eux a été mis hors de cause, le second, âgé de 22 ans, appréhendé le 4 janvier et placé en garde à vue comme le premier pour "vols par effraction en réunion". Les deux mis en cause ont déférés, l'un le 30 décembre, l'autre le 5 janvier, devant un magistrat du parquet du Havre. Le premier a été placé en détention provisoire, le second a été laissé libre. Tous deux seront jugés le 3 février prochain devant le tribunal judiciaire du Havre.