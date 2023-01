Les braqueurs raflent 200 € et des cartouches de cigarettes dans un tabac de Sotteville-lès-Rouen

Les deux individus se sont emparés du contenu du tiroir-caisse, soit 200 euros environ et d'une dizaine de cartouches de cigarettes. Ils ont glissé leur butin dans un sac et ont pris la fuite.



Un plan de recherche a été mis en place rapidement, mais il n'a pas permis de retrouver les malfaiteurs.



Des investigations de police technique et scientifique ont été réalisées sur place, afin de relever des traces éventuelles d'empreintes génétiques. Les hommes de la Sûreté départementale ont procédé dans la foulée à une enquête de voisinage ainsi qu'à l'exploitation de la vidéo-surveillance.