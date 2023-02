Le vélo et les jantes vendus sur Leboncoin étaient volés : deux mineurs interpellés près de Rouen

On trouve de tout sur Leboncoin, un site de vente entre particuliers très populaire (plus de 173 millions de visites en janvier dernier). Et même des marchandises acquises de manière bien malhonnêtes. Comme cette bicyclette mise en vente quelques heures seulement après avoir été volée dans un quartier de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).



C'est la victime, elle même, qui a reconnu son vélo dérobé le matin même, jeudi 23 février, par quatre inconnus rue Robespierre au Château Blanc. Le deux-roues était (déjà) en vente sur le site Leboncoin. La mère du jeune homme a signalé les faits à la police laquelle a alors conseillé de prendre rendez-vous avec le vendeur dans le but de le piéger.