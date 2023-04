Le véhicule tombé en Seine à Rouen n'a pas (encore) été retrouvé

Nous le relations hier soir : les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été dépêchés mardi 11 avril peu avant 20h30 quai Jean-de-Béthencourt à Rouen pour un véhicule tombé en Seine, à hauteur du hangar 108. Un zodiac et des plongeurs ont été mis à l'eau afin de localiser le véhicule, un Peugeot Partner.Les recherches entreprises avec la brigade fluviale de la gendarmerie et un patrouilleur de la capitainerie du port n'ont pas permis de le retrouver et les recherches ont été levées à cause de la nuit.