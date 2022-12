Le sous-préfet de Dieppe va à la rencontre des services mobilisés la nuit du Nouvel an

Tradition oblige, le sous-préfet de Dieppe (Seine-Maritime) Pascal Vion, rendra visite ce samedi 31 décembre, aux services de sécurité et de santé de permanence la nuit de la Saint-Sylvestre.



Il commencera sa tournée à 17h30 par le centre de secours et d'incendie, puis enchaînera avec la visite successivement du centre d’hébergement le Foyer Vauban Lieu, de la compagnie de gendarmerie, de l'hôtel de police.



Sans oublier, Dieppe étant une cité portuaire, d'aller à la rencontre de l'officier de quart présent à la capitainerie du port, quai du carénage, et aux guetteurs du sémaphore à Neuville-les-Dieppe.



Enfin, vers 20h30, le sous-préfet fera une halte aux urgences de l'hôpital, le temps d'échanger quelques mots avec le personnel mobilisé toute cette nuit de réveillon et dimanche.