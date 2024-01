Le sac à main est récupéré et le voleur interpellé grâce à des témoins à Gruchet-le-Valasse

La description des agresseurs et leur direction de fuite ont permis d'orienter les recherches des forces de l'ordre. L'auteur du vol a été aperçu en train de monter à bord d'une Renault Twingo, conduite par un complice. En redémarrant à vive allure, le véhicule a alors heurté une policière qui s'apprêtait à intervenir avec ses collègues. Cette dernière a été blessée légèrement.



Poursuivie par les policiers, la Twingo s'est engagée dans un lotissement, chemin des Celtes, où elle a finalement été interceptée. Le conducteur et ses trois passagers, âgés de 18 à 22 ans et tous originaires du Havre, ont été interpellés pour vol avec violence et violence avec arme par destination (la voiture) sur une personne dépositaire de l'autorité publique.