Le quartier des Valmeux s'enflamme à Vernon : policiers et pompiers visés par des tirs de mortiers

De violents incidents ont éclaté dans la soirée d'hier, dans un des quartiers sensibles de Vernon (Eure). Six poubelles ont été brûlées et les sapeurs-pompiers et policiers ont été la cible de tirs de mortiers d'artifice. Le calme est revenu vers 2 heures du matin