Le préfet de Seine-Maritime avec les services de sécurité mobilisés pour la nuit du Nouvel an à Rouen

C’est un rituel bien ancré dans l’agenda du préfet de Seine-Maritime (et des autres départements) : la veille du Nouvel an, le représentant de l’Etat fait la tournée des services de sécurité opérationnels mobilisés pour la nuit du réveillon..



Il en sera ainsi pour Pierre-André Durand le samedi 31 décembre qui se rendra successivement, à partir de 18 heures, au Service d'aide médicale urgente (SAMU de Rouen), au Centre d'incendie et de secours Gambetta, à l'Hôtel de police rue Brisout-de-Barneville où est le siège de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP), puis au Groupement de la gendarmerie nationale (caserne Hatry).



Entre-temps, il ira à la rencontre de patrouilles Sentinelle place de la Cathédrale. Il terminera cette visite au standard de la préfecture de la Seine-Maritime.