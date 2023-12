Le pilote d’un scooter dans un état grave après un accident de la circulation à Fécamp

Une voiture de tourisme et un scooter sont entrés en collision ce samedi 30 décembre dans la soirée à Fécamp (Seine-Maritime).



L’accident est survenu vers 20h15 sur la place Charles-de-Gaulle, dans des circonstances que l’enquête de police va devoir établir.



Le pilote du deux roues, un homme de 19 ans, était au sol à l’arrivée des secours. Blessé grièvement, il a été pris en charge et examiné sur place par une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Fécamp avant d’être évacué vers le centre hospitalier de la ville.



Le conducteur de la voiture, un homme de 77 ans, a quant à lui été blessé légèrement. Il a été transporté à l’hôpital de Fécamp.



Dix sapeurs-pompiers sont intervenus avec cinq véhicules de secours routiers.