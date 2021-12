Le motard multiplie les infractions avant d'être rattrapé par les policiers...de la brigade motocycliste de Rouen

Plutôt une sorte de pied de nez. Car un peu plus loin, le fuyard grille un deuxième feu rouge.



Toujours poursuivi par les deux motards de la police, qui ont actionné gyrophare et deux tons, le chauffard monte et circule sur le trottoir avenue des Provinces. Il rejoint la rue Jean-Jacques Rousseau où il grille un troisième feu rouge puis ne s'arrête pas à un "stop" rue Alfred-de-Musset, avant de traverser un jardin.