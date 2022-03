Le ministre de l’Économie en visite sur le site d’Air Liquide, près du Havre, ce mardi 8 mars

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, est attendu ce mardi 8 mars, à 10 heures, à Port-Jérôme-sur-Seine en Seine-Maritime sur le site d’Air Liquide pour un déplacement consacré à la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné.



7 milliards d’euros de soutien public seront consacrés au développement de l’hydrogène décarboné d’ici 2030 afin d’assurer la souveraineté technologique française et déployer une capacité de 6,5 gigawattheures d’électrolyseurs sur le territoire national, rappelle le ministère de l’Économie.



« Concrètement, les objectifs sont de trois ordres : produire des électrolyseurs en France, développer des équipements clés pour la mobilité à l’hydrogène et produire de l’hydrogène pour décarboner nos sites industriels ».



Bruno Le Maire annoncera donc à l’occasion de ce déplacement sur le site d’Air Liquide les projets français sélectionnés pour faire partie du Projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) lance en novembre dernier et qui seront ensuite transmis à la Commission européenne.