Le ministre de l’Économie en visite chez Alpine à Dieppe sur fond de reconquête industrielle

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, est attendu vendredi 28 janvier à Dieppe en Seine-Maritime. Un déplacement « consacré au secteur automobile et plus largement à la reconquête industrielle ».



Le ministre (et ancien député UMP de l’Eure) vient naturellement pour visiter l’usine Alpine en présence de Luca de Meo, directeur général de Renault, et échangera avec des opérateurs.