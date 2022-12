Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire en visite à la centrale nucléaire de Penly ce vendredi

L'occasion pour le ministre de faire un état des lieux des travaux « pour la remise en activité des réacteurs de Penly 1 et de Penly 2 » et de rappeler les engagements pris par le gouvernement concernant les grands enjeux de la filière, souligne le ministère de l’Économie, dans un communiqué.



La visite débutera vers 9 heures par, au préalable, présentation de la centrale (salle des machines et salle de commande) et du site pressenti pour l’ installation des futurs EPR .



Des échanges sont prévus avec des salariés ainsi que la présentation des actions entreprises avec les établissements scolaires partenaires pour former de futurs opérateurs.



Deux interventions sont enfin programmées, celle d'abord de Luc Rémont, PDG d’EDF puis de Bruno Le Maire.