Le ministre de l’Agriculture en visite à la chèvrerie d’Élise près de Pacy-sur-Eure ce vendredi

Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, est attendu dans l’Eure, vendredi 20 novembre, « afin d’exprimer son soutien aux éleveurs et producteurs de produits locaux, acteurs essentiels de la chaîne alimentaire, en cette période de confinement », indique-t-on au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation .



Au programme de cette visite ministérielle, qui débutera à 9 heures, la visite de la chèvrerie d’Elise, GAEC des Sablons, au Plessis-Hébert, près de Pacy-sur-Eure.