Le malfaiteur dérobe 800€ et 1 400€ de jeux à gratter dans un bar-tabac de Val-de-Reuil (Eure)

Un malfaiteur est activement recherché par la police de Val-de-Reuil (Eure) qui enquête sur un vol à main armée commis mercredi 19 janvier dans un bar-tabac de la ville.



Vers 9h30, un homme fait irruption dans le bar-tabac le Nicotiana, situé dans un centre commercial de la route des Falaises. Capuche sur la tête et masque chirurgical sur le bas du visage, il exhibe une arme de poing.



L’individu se dirige vers la gérante, une femme de 35 ans, seule dans le magasin avec un employé et se fait remettre, sous la menace, le contenu du tiroir-caisse, soit 800€ environ. Puis il s’empare de jeux à gratter pour un montant de 1400€. Le malfaiteur quitte l’établissement et s’enfuit à pied.