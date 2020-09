Le directeur des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime blessé par une explosion

Le directeur départemental des sapeurs-pompiers a été blessé lors d’une explosion survenue devant les locaux du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) basé à Yvetot (Seine-Maritime).



Cette explosion a eu lieu dans un contexte social bien particulier, ce jeudi 9 septembre. Le syndicat autonome Seine-Maritime avait appelé à un rassemblement aux entrées du parc de stationnement, à l'occasion d'une réunion entre la direction du Service de secours et d'incendie de la Seine-Maritime (SDIS76) et les partenaires sociaux.