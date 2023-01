Le corps d'un homme repêché en Seine à Pressagny-l'Orgueilleux près de Vernon

Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé et pris en charge par les plongeurs vendredi 13 janvier, en fin d'après-midi, dans la Seine à hauteur de Pressagny-l'Orgueilleux, une commune proche de Vernon (Eure). La victime a été repérée alors qu'elle se trouvait à environ une vingtaine de mètres de la rive, retenu par des branchages, précise le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).



La gendarmerie a ouvert une enquête de manière à identifier formellement cet homme âgé de 25 ans, selon les secours, et à déterminer les causes de la mort.