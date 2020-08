Le contournement de Bourg-Achard (Eure) permettra de dévier 75% du trafic actuel

Le chantier se décompose en plusieurs étapes. Pour l'heure, deux giratoires (un sur la RD313 et un autre au croisement des RD675 et 144) ont été aménagés. Un troisième giratoire, sur la VC4, est en cours. Ne restera plus, qu'en 2021 et 2022, à aménager la 2 fois 1 voie.



Cette route sera limitée à 50km/h entre le giratoire de la RD313 et le giratoire de la VC4, et à 80km/h sur la section en dehors de la zone d'activités.