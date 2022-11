Le centre aquatique de Fécamp évacué à cause d’une odeur de brûlé

des odeurs de brûlé dans la zone de bain a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers ce jeudi soir vers 18h30 au centre aquatique de Fécamp (Seine-Maritime). Lors de la reconnaissance les secours ont pu établir qu’il s’agissait d’une odeur provenant du système de ventilation.



L'entreprise chargée de l'entretien est intervenue et va s'occuper des vérifications de l'installation, indique le centre opérationnel d’incendie et de secours (Codis)..



Une quarantaine d’usagers ont été évacués par sécurité avant l’arrivée des secours et invités à regagner leur domicile.