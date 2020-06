Le bac 24 est arrivé à bon port, ce samedi, en Seine-Maritime : il sera opérationnel en septembre

Le bac 24 sera exploité pour la traversée de la Seine entre Port-Jérôme-sur-Seine (Notre- Dame-de-Gravenchon) et Quillebeuf-sur-Seine. Ce passage d’eau est le deuxième le plus fréquenté du Département après celui de Duclair. Il pourra accueillir 145 passagers, 27 voitures et 2 poids- lourds.



Son coût s’élève à 6 M€. Il a été financé à hauteur de 1,21€ par la Région Normandie, le reste étant réparti à part égale entre les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime soit 2,4 M€ par chaque collectivité.