Le Petit-Quevilly : la victime et les policiers tendent un piège aux vendeurs d'un téléphone volé

Grâce aux références de l’appareil, il est rapidement établi que ce dernier a été déclaré volé le 14 décembre dernier. Quant à celui de l’adolescent, il a été revendu deux jours plus tôt , affirme le receleur de 18 ans qui est interpellé ainsi que son complice âgé de 16 ans.



Une procédure pour recel de vol a été dressée à l’encontre du plus âgé, originaire de Petit-Quevilly. Idem pour le second, domicilié à Rouen, qui devra répondre de complicité de recel vol et de détention de stupéfiants. Il avait en sa possession deux sachets de résine de cannabis.