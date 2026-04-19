Le Mesnil-Esnard : un piéton de 71 ans meurt dans une collision avec une voiture

Le drame s'est produit ce dimanche en fin de matinée sur la route de Paris, dans des circonstances que l'enquête va devoir déterminer - Illustration © Google Maps
Un homme de 71 ans a perdu la vie ce dimanche en fin de matinée au Mesnil-Esnard, après avoir été percuté par une voiture route de Paris (D6014). Le drame a également impliqué trois autres personnes, dont le conducteur du véhicule, âgé de 83 ans.
Les sapeurs-pompiers ont pris en charge les différentes victimes sur place. Malgré l’intervention du médecin du SMUR, le piéton a été déclaré décédé. Le conducteur de la voiture impliquée a été transporté vers l’hôpital du secteur. Son épouse, âgée de 72 ans, a été prise en charge par les secours mais n’a pas été hospitalisée. Un témoin de l’accident, une femme de 51 ans, a elle aussi été secourue sur place sans nécessiter de transport.
Les sapeurs-pompiers ont pris en charge les différentes victimes sur place. Malgré l’intervention du médecin du SMUR, le piéton a été déclaré décédé. Le conducteur de la voiture impliquée a été transporté vers l’hôpital du secteur. Son épouse, âgée de 72 ans, a été prise en charge par les secours mais n’a pas été hospitalisée. Un témoin de l’accident, une femme de 51 ans, a elle aussi été secourue sur place sans nécessiter de transport.
Circulation perturbée
Le temps de l’intervention, la ligne F5 du réseau Astuce a été déviée dans ce secteur, route de Paris, au Mesnil-Esnard. L'enquête ouverte par les services de police, chartgés des constatations, devra permettre d'établir les circonstances du drame.