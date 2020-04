Le Havre : verbalisé trois fois pour violation du confinement, il est placé en garde à vue la 4e fois

Au courant ou pas le jeune havrais a été emmené au commissariat de police. Lors de son placement en garde à vue, un morceau de résine de cannabis a été découvert dans une de ses poches.



Sur instruction du parquet, le mis en cause s’est vu notifier une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour le mois de juillet prochain.



Il encourt une amende de 3750€ et une peine de six mois de prison.