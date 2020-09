Le Havre : une femme tuée par un train de voyageurs de la ligne Paris - Le Havre

Un sac à main a été retrouvé à proximité, avec à l'intérieur la pièce d'identité de la femme née en 1970 en Belgique.



Des policiers du service régional d'identité judiciaire (SRIJ) ont été chargés des constatations d'usage. La piste du suicide ne semble faire guère de doute pour les enquêteurs du commissariat du Havre.



Le trafic des trains a été interrompu entre Rouen et Le Havre, dans les deux sens, afin de permettre aux secours et enquêteurs de retirer le corps et de procéder aux investigations habituelles.



Le trafic ferroviaire a été rétabli vers 2 heures ce matin.