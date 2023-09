Le Havre : une culture de cannabis au 16e étage d’un immeuble, un couple interpellé

Entendu par les enquêteurs, le locataire de l’appartement a reconnu que la production de ce cannabis était destinée uniquement à sa consommation et à celle de sa compagne, âgée de 34 ans. Il a été laissé libre à l’issue de sa garde à vue. Il est convoqué pour le 7 mai 2024 en vuff et d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.



Quant à la femme, elle a fait l’objet d’une ordonnance pénale et d’une amende de 200€.