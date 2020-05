Le Havre : une centaine de jeunes venus jouer au foot évacués en douceur du stade Percepied

Une centaine de jeunes ont envahi lundi 25 mai vers 19h30 le stade Jacques-Percepied, rue Jean-Weber au Havre (Seine-Maritime). Ils se sont introduits dans l’enceinte sportive en escaladant les clôtures, pour jouer au football.



Avisés par des témoins, les services de police sont rapidement intervenus - et en nombre - pour demander à tout ce petit monde d’évacuer le stade, dans lequel ils sont entrés illégalement.



Les forces de l’ordre en ont profité pour rappeler que les rassemblements de plus de dix personnes dans un espace public sont interdits jusqu’à nouvel ordre par la loi dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.



Une explication bien comprises : les jeunes footeux ont quitté le stade sans incident et sous bonne garde.