Le Havre : un malfaiteur solitaire braque une supérette et s’empare de la recette

L’individu a alors ouvert un sac et à sorti une arme de poing qu’il a exhibée et pointée en direction de la caissière tout en lui intimant l’ordre de lui donner le contenu du tiroir-caisse. L’employée, âgée de 22 ans, s’est exécutée et le braqueur est reparti avec son butin dont le montant n’a pas été communiqué.



Le plan de recherche mis en place par la police n’a pas permis de retrouver le malfaiteur.



Des investigations de police technique et scientifique ont été réalisées par le service d’identité judiciaire. L’enquête a été confiée à la sûreté urbaine du Havre.