Le Havre : un immeuble évacué après des doutes sur sa stabilité

Les sapeurs pompiers sont intervenus, dans la soirée d'hier jeudi 3 août, après que des vibrations ont été ressenties dans les logements d'un immeuble d'habitation de trois étages, situé rue Aristide-Briand, au Havre (Seine-Maritime).Après reconnaissance dans l'ensemble de l'immeuble et des caves par une équipe de sapeurs pompiers spécialisés en sauvetage et déblaiement, il a été émis un doute quant à la stabilité de la structure. Par mesure de précaution, l'immeuble a été évacué et le relogement de 12 personnes a été nécessaire. Dix d'entre elles ont été prises en charge par les services de la mairie et deux par de la famille.