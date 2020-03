Le Havre : tabassée par son petit ami, une femme entre la vie et la mort au CHU de Rouen

Une femme est entre la vie et la mort en réanimation au CHU de Rouen, victime de violences de la part de son petit ami.



Dans la nuit d’hier, mardi 3 mars, à 3h40, un homme contacte les services de police via le « 17 ». Il déclare avoir frappé son amie avec laquelle il a bu la veille au soir. Il indique l’avoir frappée et dit s’inquiéter de ne pas pouvoir la réveiller.