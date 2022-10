Le Havre : retranché dans son domicile, un homme armé d’un couteau maîtrisé par la police

Retranché à son domicile après avoir menacé avec un couteau des passants et des policiers, un Havrais de 42 ans a été interpellé et placé en garde à vue.



La scène s’est déroulée vendredi 28 octobre vers 9 heures, rue Bossuet au Havre (Seine-Maritime). Un homme a exhibé une arme blanche et a proféré des menaces de mort depuis la fenêtre de son appartement envers les passants, relate une source policière.



Le mis en cause est suivi en psychiatrie à l’hôpital Pierre-Janet. .