Le Havre : poursuivi par la police, le chauffard sans permis est stoppé par une butte de terre

Il circulait à vive allure dans les rues de l'agglomération du Havre au volant d'une Peugeot 208, il a été pris en chasse par la police et intercepté après une course poursuite.



Ce lundi 26 décembre, vers 3h30, une voiture est repérée par un équipage de la Brigade anti-criminalité (BAC). L'automobiliste roule à tombeau ouvert, grille les deux rouges, franchi les lignes blanches... Il est pris en chasse par le véhicule de police, gyrophare et deux tons allumés. Le chauffard ne semble pas impressionné et continue sur sa lancée tout en prenant des risques pour lui, ses passagers et les autres usagers.