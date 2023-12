Le Havre : l’auteur d’une tentative de cambriolage arrêté en flagrant délit

L’auteur d’une tentative de cambriolage a été interpellé par la police du Havre, cette nuit de mercredi à jeudi.



Vers minuit et demi, la brigade anticriminalité (BAC) a été dépêchée rue de Zurich, sur les lieux d’une tentative de vol par effraction. Un témoin a indiqué avoir entendu un bruit de vitre brisée provenant d’une habitation voisine.



Arrivés discrètement sur place, les policiers ont constaté qu’une vitre de la porte-fenêtre donnant sur l’arrière cours était brisée. En pénétrant dans le logement, ils ont découvert la présence d’un cambrioleur, en train de fouiller les pièces. Le suspect, sans domicile fixe et âgé de 20 ans, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat central du Havre.