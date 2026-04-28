Le Havre : ivre au volant, un automobiliste interpellé après un accrochage

L'automobiliste a fait l'objet d'une procédure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Illustration © DGPN
Un accident matériel de la circulation a conduit à une interpellation lundi 27 avril en soirée, au Havre. Vers 19h20, les forces de l’ordre sont intervenues rue de Bapaume pour un différend sur la voie publique entre deux automobilistes suite à un accrochage.
Sur les lieux, les policiers ont recueilli les déclarations d’un jeune conducteur de 18 ans. Celui-ci a expliqué circuler place de l’Hôtel de Ville, face au Burger King, lorsqu’il a été percuté à l’arrière alors qu’il était arrêté à un feu rouge. Le conducteur adverse lui aurait ensuite demandé de le suivre afin d’établir un constat.
Sur les lieux, les policiers ont recueilli les déclarations d’un jeune conducteur de 18 ans. Celui-ci a expliqué circuler place de l’Hôtel de Ville, face au Burger King, lorsqu’il a été percuté à l’arrière alors qu’il était arrêté à un feu rouge. Le conducteur adverse lui aurait ensuite demandé de le suivre afin d’établir un constat.
1,66 g d'alcool dans le sang
Les dégâts constatés sur le premier véhicule se limitaient à des rayures sur le pare-chocs arrière. Le dépistage d’alcoolémie sur le jeune homme s’est révélé négatif.
Le second conducteur, âgé de 40 ans, présentait en revanche des signes manifestes d’ivresse. Il a reconnu avoir consommé de l’alcool. Le dépistage s’est avéré positif, avant une confirmation à l’éthylomètre avec un taux de 0,83 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,66 g dans le sang)..
L’homme a été interpellé puis placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative. Le véhicule a été récupéré par la société qui en est la propriétaire.
Le second conducteur, âgé de 40 ans, présentait en revanche des signes manifestes d’ivresse. Il a reconnu avoir consommé de l’alcool. Le dépistage s’est avéré positif, avant une confirmation à l’éthylomètre avec un taux de 0,83 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,66 g dans le sang)..
L’homme a été interpellé puis placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative. Le véhicule a été récupéré par la société qui en est la propriétaire.
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