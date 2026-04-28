Le Havre : ivre au volant, un automobiliste interpellé après un accrochage

Les dégâts constatés sur le premier véhicule se limitaient à des rayures sur le pare-chocs arrière. Le dépistage d’alcoolémie sur le jeune homme s’est révélé négatif.



Le second conducteur, âgé de 40 ans, présentait en revanche des signes manifestes d’ivresse. Il a reconnu avoir consommé de l’alcool. Le dépistage s’est avéré positif, avant une confirmation à l’éthylomètre avec un taux de 0,83 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,66 g dans le sang)..



L’homme a été interpellé puis placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative. Le véhicule a été récupéré par la société qui en est la propriétaire.