Connectez-vous S'inscrire

Le Havre : ivre au volant, un automobiliste interpellé après un accrochage


Mardi 28 Avril 2026 - 11:38

Contrôlé après avoir percuté un véhicule à l’arrêt à un feu rouge, rue de Bapaume au Havre, un automobiliste de 40 ans a été interpellé avec un taux d’alcoolémie largement au-dessus de la limite autorisée.




L'automobiliste a fait l'objet d'une procédure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Illustration © DGPN
L'automobiliste a fait l'objet d'une procédure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Illustration © DGPN
Un accident matériel de la circulation a conduit à une interpellation lundi 27 avril en soirée, au Havre. Vers 19h20, les forces de l’ordre sont intervenues rue de Bapaume pour un différend sur la voie publique entre deux automobilistes suite à un accrochage.

Sur les lieux, les policiers ont recueilli les déclarations d’un jeune conducteur de 18 ans. Celui-ci a expliqué circuler place de l’Hôtel de Ville, face au Burger King, lorsqu’il a été percuté à l’arrière alors qu’il était arrêté à un feu rouge. Le conducteur adverse lui aurait ensuite demandé de le suivre afin d’établir un constat.

1,66 g d'alcool dans le sang

Les dégâts constatés sur le premier véhicule se limitaient à des rayures sur le pare-chocs arrière. Le dépistage d’alcoolémie sur le jeune homme s’est révélé négatif.

Le second conducteur, âgé de 40 ans, présentait en revanche des signes manifestes d’ivresse. Il a reconnu avoir consommé de l’alcool. Le dépistage s’est avéré positif, avant une confirmation à l’éthylomètre avec un taux de 0,83 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,66 g dans le sang)..

L’homme a été interpellé puis placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative. Le véhicule a été récupéré par la société qui en est la propriétaire.



FIL INFO

Le Havre : ivre au volant, un automobiliste interpellé après un accrochage

28/04/2026

Une moto percute une barrière se sécurité sur l’A29 à Oudalle : le pilote blessé

28/04/2026

1er-Mai 2026 : des manifestations sur fond de débat autour du statut de ce jour férié

28/04/2026

Un semi-remorque se couche sur l’aire de Vironvay nord, sur l’A13 dans l’Eure

27/04/2026

Pont d’Achères : la RN184 réduite à une voie après le choc d’un camion contre un pilier

27/04/2026
AUDIO