Le Havre : il brise des vitres à l'hôtel de police et refuse de décliner son identité

Un homme a passé la nuit en garde à vue à l'hôtel de police du Havre (Seine-Maritime). Mercredi, peu avant 19h30, un bruit de vitres cassées a attiré l'attention des fonctionnaires du commissariat central, boulevard de Strasbourg. De fait, un homme venait de lancer des projectiles dans les vitres qui ont volé en éclats.



L'auteur des faits a été rapidement interpellé après s'être cependant rebellé et avoir insulté les policiers. Lors de la palpation de sécurité, il a été trouvé en possession d'une bombe lacrymogène. Il a été placé en garde à vue pour dégradations de bien public, outrages et rébellion.



Le mis en cause qui a refusé de décliner son identité a vu sa garde à vue prolongée de quelques heures le temps de vérifications supplémentaires.