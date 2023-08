Le Havre : il baisse son pantalon, exhibe son postérieur et fait des doigts d'honneur aux policiers

Il est 19 heures quand une patrouille de la compagnie d'intervention est "interpellée" sans raison par deux inconnus qui marchent dans la rue tout en vociférant. A l'approche des policiers, les deux hommes s'enfuient en courant en faisant des doigts d'honneur. Puis l'un des mis en cause s'arrête un peu plus loin, baisse son pantalon, puis son caleçon et exhibe son postérieur. Le tout sur fond d'insultes et de menaces.



Les deux provocateurs sont finalement interpellés rue Frédéric-Bellanger. Ils affichent l'un et l'autre un taux de 2 grammes d'alcool dans le sang. Celui âgé de 23 ans est porteur à la cheville d'un bracelet électronique et d'un morceau de résine de cannabis. Son acolyte, celui qui a montré ses fesses, se montre encore très véhément au moment de sa fouille. Tous deux ont été placés en cellule de dégrisement dans l'attente de pouvoir être auditionnés.