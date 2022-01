Le Havre : identifié grâce à son ADN après la découverte de stupéfiants dans des voitures épaves

La première découverte, 500 grammes de résine, avait eu lieu le 29 avril dans un véhicule utilitaire abandonné rue Marc Bloch, par des policiers de la brigade spécialisée de terrain (Bst). Un mois plus tard, 320 grammes de résine et des montres étaient découverts dans une autre voiture ventouse, rue Paul Véronesse.



La drogue saisie a été confiée à l’unité de lutte contre les stupéfiants et l’économie souterraine a des fins d’exploitation technique dans un laboratoire spécialisé de la police.



Des empreintes génétiques (ADN) ont été relevées sur les sachets contenant la résine de cannabis ainsi que sur les montres. Ces traces ont permis alors de dresser un profil génétique et d’identifier un jeune havrais de 18 ans déjà fiché par la police et connu pour des faits en rapport aux stupéfiants.