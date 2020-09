Le Havre : giflée et menacée de mort, elle dépose plainte contre le père de son enfant

Depuis trois ans, une jeune femme de 19 ans aurait enduré les violences (coups, gifles et menaces de mort) de son compagnon et père de son enfant de 21 mois.



Mais dimanche, elle a craqué et a alerté la police du Havre (Seine-Maritime). En tout début de matinée, l’homme âgé de 20 ans vient tambouriner à la porte de son domicile rue Jean-Baptiste Clément, dans le quartier de l’Eure. Égal à lui-même, il s’en prend une nouvelle fois à elle : il la gifle à trois reprises et la menace de mort.