Le Havre : deux nouvelles interpellations dans l'enquête sur le meurtre d'un homme de 24 ans

Deux autres suspects, un jeune majeur et un quadragénaire, ont été interpellés quelques heures plus tard. Ils sont actuellement interrogés, comme les trois autres, dans les locaux du commissariat central.



Les investigations se poursuivent ce soir. La police technique et scientifique (Identité judiciaire) a procédé ce matin à une série de relevés de traces et d'indices sur la scène de crime. Des témoins ont été auditionnés. Reste aux enquêteurs, à partir des auditions des gardés à vue, d'établir quelle a été la participation de chacun dans cette affaire. Et surtout de mettre un nom sur l'auteur des coups de couteau mortels.