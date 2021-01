Le Havre : deux malfaiteurs braquent une supérette, gazent l’employé et dérobent la recette

Une supérette du Havre (Seine-Maritime) a été victime d’un vol à main armée dans la soirée d’hier, mercredi.



Peu avant 18h30, deux individus le visage dissimulé par des cagoules et encapuchonnés ont fait irruption dans le magasin situé rue des Ponts. L’un d’eux a braqué son arme en direction de l’employé, seul à cet instant, pour l’obliger à lui remettre le contenu de la caisse. L’employé a refusé dans un premier temps. Le second malfaiteur s’est alors approché et, très menaçant, s’est emparé du tiroir-caisse, soit plus de 500€.



Les braqueurs ont aspergé l’employé de gaz lacrymogène avant de rendre la fuite. La victime, âgée de 30 ans, n’a pas blessé.



Un plan de recherches a été déployé par la police mais il n’a pas permis de retrouver les malfaiteurs.



L’enquête est confiée à la Sûreté urbaine du Havre.