Le Havre : deux blessés dans un accident de circulation rue de Verdun

Un accident de circulation a fait quatre victimes, ce samedi matin vers 6h30, rue de Verdun au Havre (Seine-Maritime). Pour une cause ignorée, un automobiliste, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule.



Deux des occupants ont été blessés légèrement dans le choc. L’un d’entre eux était piégé dans l’habitacle à l’arrivée des secours et a dû être desincarcéré.



Les victimes ont été transportées, en urgence relative, à l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers.



L’intervention a mobilisé seize sapeurs-pompiers et cinq engins.