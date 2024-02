Le Havre : des marches d’escalier s’effondrent dans un immeuble, un blessé léger transporté à l'hôpital

Dix-neuf sapeurs-pompiers, dont une unité de sauvetage d'appui et de recherche ( U.S.A.R.) ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).Les secours ont procédé à la mise en sécurité de l’immeuble qui comprend six appartements dont trois sont occupés. Le relogement des occupants va être pris en charge par les services de la mairie du Havre.Les deux commerces du rez-de-chaussée (une supérette et une boulangerie) ont été fermés en attendant le passage d’un expert en bâtiment.

