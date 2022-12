Le Havre : débouté de sa demande d'asile, il menace de se trancher la gorge

Un dispositif policier conséquent a été mis en place comprenant des unités de la brigade anti-criminalité, la compagnie d'intervention et la brigade spécialisée de terrain. Le foyer a été évacué et un périmètre de sécurité a été mis en place.



Un interprète a été appelé sur les lieux ainsi que l'épouse de l'homme retranché. Dans l'après-midi, un négociateur du RAID, l'unité d'élite de la Police nationale, a réussi à établir le contact avec l'homme et a finalement obtenu sa reddition. A 19h15, ce dernier a accepté de lécher son couteau et se rendre sans opposer la moindre résistance. Il a été placé en garde à vue.