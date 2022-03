Le Havre : collision entre une camionnette et une voiture de tourisme, un blessé désincarcéré

Deux véhicules, une camionnette et une voiture de tourisme, se sont percutés ce jeudi après-midi vers 16h30 sur le boulevard Leningrad, au Havre.



Trois personnes ont été impliquées dans cet accident « à forte cinétique » qui a fait un blessé qui, piégé dans véhicule, a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers.



La victime, âgée de 22 ans, a été prise en charge par les secours et transportée au centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers. On ignore pour l’heure la nature et la gravité de ses blessures.



La circulation a été réduite sur une voie le temps des opérations de secours qui mobilisent treize sapeurs-pompiers et quatre engins, ainsi que la police.



