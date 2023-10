Le Havre : alcoolisés, il finit avec son passager dans le décor après un refus d’obtempérer

Un peu plus loin, alors poursuivi par les policiers, le fuyard a fait une sortie de route puis a percuté un trottoir. Immobilisé sur place, et surtout dans l’´impossibilité de repartir, il a été interpellé ainsi que son passager, tous deux âgés de 41 ans et domiciliés respectivement à Harfleur et Montivilliers. Dans le véhicule, les fonctionnaires ont découvert une bombe lacrymogène.



Le conducteur a refusé le dépistage d’alcoolémie et stupéfiants. Il a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refuse de se soumettre au dépistage d’imprégnation alcoolique et détention d’arme. Le passager a également été placé en garde à vue pour les mêmes raisons.